Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 3 ноября

Более 3,2 тысяч человек заразились коронавирусом в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге заражаемость коронавирусом снова пошла вверх. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 3 ноября 2021 года в городе заболели более 3,2 тысяч человек.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус был выявлен у 3269 жителей, что на 6,6 процентов больше, чем днем ранее. Также зафиксировано 86 смертельных случая, рост за сутки 3,6 процента, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге на 3 ноября / Фото: Яндекс

Среди выздоровевших 3326 пациентов. Всего за время пандемии в Петербурге были заражены 718 139 человек, из них 650 327 выздоровели и скончались 24 134 пациента.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге не улучшается, поэтому власти обсуждают возможность продления нерабочих дней. По данным, известным "КП", в городе все заведения откроют, однако доступ в них сразу же станет исключительно по QR-кодам.