Подростка задержали за угрозу устроить теракт в вузе в Ленобласти

В Ленобласти задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в вузе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области задержали 16-летнего парня, который угрожал устроить теракт в вузе, где он учится. Утром 2 ноября 2021 года на электронную почту управления ФСБ по Петербургу и области поступило письмо от другого 16-летнего студента-первокурсника, который заявил о намерениях знакомого. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В письме парень сообщал, что его знакомый студент другой собирается устроить теракт в учебном заведении, которое находится в городе Гатчина, - говорит источник.

Подозреваемого быстро нашли и задержали на проспекте 25 Октября. В квартире, где живет парень, провели осмотр, однако никаких взрывчатых веществ или опасных устройств обнаружено не было.

Известно, что семья парня полная, на учете не состоит. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.