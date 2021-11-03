В ночь на 4 ноября мосты на Неве и Большой Неве будут разводиться по графику

График разводки мостов в ночь на 4 ноября не меняется. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский «Мостотрест» опубликовал режим разводки мостов в ночь на 4 ноября. В эту дату отмечается День народного единства, но никаких неожиданностей для автомобилистов не будет. Как не планируется и масштабных торжеств, отмененных в очном режиме из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

- В ночь на 04.11.2021 мосты по Неве и Большой Неве разводятся по графику, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Но в списке есть исключение: Биржевой мост сейчас не разводится от слова «совсем», он закрыт на капитальный ремонт, который продлится еще долго. Если быть точнее, то работы завершатся в ноябре 2022 года.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в России и в Петербурге в частности объявлен период нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции. Поэтому большинство мероприятий отменено либо переведено в онлайн-формат. Праздничного фейерверка, который можно увидеть с набережных Невы, по случаю Дня народного единства не будет.