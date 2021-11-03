Коней на Аничковом мосту и у Манежа в Петербурге одели в теплые носочки

Коней у Манежа в Петербурге одели в красные носочки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге горожане решили приодеть скульптуры коней с наступлением холодов. Утром в среду, 3 ноября 2021 года, в полицию города поступила заявка о том, что неизвестные люди пытаются одеть носочки на скульптуры коней Клодта на Аничковом мосту и снимают это все с помощью дрона.

- В отдел полиции доставили трех человек для дачи объяснения, - рассказал "Дорожный инспектор".

Оказалось, что эти же молодые люди за утро все же успели приодеть других коней, которые находятся перед входом в выставочный зал Манеж рядом с Исаакиевской площадью. На копытца лошадей надели красные носочки, а их "конюхам" такие же красные варежки.

Что это была за акция, пока неизвестно, и видимо, известно не будет, так как исполнителей задержали.