Более 220 военных медиков отправят из Петербурга в Подмосковье для борьбы с СOVID-19

Медики академии имени Кирова будут лечить пациентов с ковидом в Подмосковье. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 220 петербургских военных врачей, медсестер и фельдшеров будут откомандированы в Московскую область для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение вооруженным силам дал президент России Владимир Путин.

- Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, к развертыванию которого в подмосковной Кубинке уже приступили областные специалисты совместно с Минобороны России, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В Подмосковье транспортной авиацией будут переброшены как работники Военно-медицинской академии имени Кирова, так и курсанты вуза. Последние отправляются на помощь по своему собственному желанию, подчеркивают в Минобороны.

А в Тульскую область, также на помощь гражданским коллегам, уже направлены медики Балтийского флота.