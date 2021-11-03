В школах Петербурге не планируют вводить дистанционное обучение после 7 ноября

В школах Петербурга не будут вводить удаленку после 7 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

У школьников Санкт-Петербурге вскоре закончатся осенние каникулы. Как рассказали "КП-Петербург" в комитете по образованию, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, продлевать отдых детям пока что не планируется. При этом, дистанционное обучение Смольный вводить тоже не собирается.

- На данный момент вопрос о продлении каникул или переводе школьников на дистанционное обучение не обсуждается. Планируется, что 8 ноября уроки возобновятся в очном режиме при соблюдении всех санитарных правил, - пояснили изданию в пресс-службе комитета.

Напомним, что осенние каникулы в петербургских школах продлятся до 7 ноября. Отдых и так выдался очень долгим за счет праздничных дней в честь 4 ноября.

Кроме того, у родителей школьников есть возможность, при желании, перевести их на смешанный режим обучения, оставив учиться дома. Но для этого надо написать официальное заявление на имя директора учреждения.