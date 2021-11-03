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Общество3 ноября 2021 14:14

Здание с легендарной вывеской «Ленаэропроект» выставили на торги в Петербурге

На его месте может появиться бизнес-центр или жилой комплекс
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Здание НИИ на Обводном канале продадут с торгов. Фото: lenair.ru

Здание НИИ на Обводном канале продадут с торгов. Фото: lenair.ru

Здание проектно-изыскательского научного института «Ленаэропроект» продадут с торгов. Корпус, расположенный на Обводном канале, дом 122, оценили в 855 миллионов рублей. Скорее всего, объект снесут. В перспективе на этом месте может появиться деловая или жилая недвижимость.

- Здание вместе с участком занимает площадь около 5,7 тысяч квадратных метров. На его месте по закону о границах объединенных зон охраны, можно построить 10-этажное здание высотой в 33 метра. Бизнес-центр или жилье, - пишет «Мойка 78».

Справка «КП»:

НИИ воздушного транспорта «Ленаэропроект» основан в 1960 году. Основной вид деятельности - проектирование и модернизация аэродромов и аэропортов, чем институт занимается и поныне.

В городе на Неве здание НИИ прославилось большой синей вывеской с «эротическим» названием, которое шутники читали как «ЛенаЭропроект». В 2019 году вывеску демонтировали.

Вывеску института считали самой "эротической" в городе.

Вывеску института считали самой "эротической" в городе.

Фото: СОЦСЕТИ