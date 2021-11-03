Новогодний каток появится на Елагином острове до 10 декабря

Каток на Елагином острове появится до 10 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционный праздничный каток появится до 10 декабря на Елагином острове. В этом году пространство украсит 14-метровой искусственной елью с ретро-гирляндой, а также игрушками в виде дедов морозов, сосулек, варежек, шишек, часов и шаров.

- Также на территории катка, который покроют искусственным льдом, появится световая композиция «шатер». Гирлянду в стиле ретро дополнят разноцветными флажками, - уточняется в документе, опубликованном на официальном сайте государственных закупок.

Также подрядчики украсят вход на каток. Для этого будут использовать такую же гирлянду в ретро-стилистике.

Добавим, что стоимость контракта составит 16,6 миллиона рублей.