Более 500 человек с коронавирусом госпитализировали за сутки в Петербурге

Более 500 пациентов с коронавирусом госпитализировали за сутки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом. По данным Смольного на 3 ноября 2021 года за минувшие сутки на больничных койках оказались еще более 500 человек.

- Накануне в Петербурге были госпитализированы 507 человек с коронавирусом и пневмониями. Еще 571 были выписаны, - говорится в отчете городской администрации.

В городе оказание помощи больным коронавирусом продолжается в 18 больницах, в которых развернуто 9,5 тысяч коек. Из них более 7,9 тысяч мест заняты. При этом 745 человек находятся в очень тяжелом состоянии помещены в реанимацию, еще 369 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним о том, что Смольный вероятнее всего продлит нерабочие дни в городе, открыв ТЦ, кафе и салоны красоты, но сразу же ограничит вход в них по QR-кодам.