Праздничная подсветка украсит Дворцовый мост в Петербурге в День народного единства

Праздничная подсветка украсит Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны 4 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 4 ноября 2021 года Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны украсит праздничная подсветка. Убранство в цветах российского триколора осветит город в четь Дня народного единства рассказали в Смольном.

- В Петербурге реализуется масштабная программа художественной подсветки зданий, мостов, памятников и других достопримечательностей. Большинство проектов выполняется на постоянной основе. К Дню народного единства особое, индивидуальное украшение получили Дворцовый мост, Большой проспект Петроградской стороны, - отметил губернатор Александр Беглов.

Световое оформление будет работать с 16:55 4 ноября до 8:25 часов 5 ноября. Так, для украшения Дворцового моста будет использовано более 600 светильников. Один из пролетов моста будет белым, второй синим и третий красным. На Большом проспекте П.С. подсветят чугунные опоры фонарей.