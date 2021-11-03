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Общество3 ноября 2021 15:10

На «Площади Мужества» поменяют турникеты

На это потратят более 13 миллионов рублей
Никита НЕСТЕРОВ
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Петербургский метрополитен собирается заменить турникеты на станции «Площадь Мужества».

Петербургский метрополитен собирается заменить турникеты на станции «Площадь Мужества».

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский метрополитен собирается заменить турникеты на станции «Площадь Мужества». Информацию об этом разместили 3 ноября на официальном сайте государственных закупок.

- Подрядчик обязан демонтировать и утилизировать старое оборудование, установить новое и подключить его к электрическим сетям, - говорится в документе, опубликованном на портале. - Всего планируется заменить семь турникетов.

Сроки выполнения работ пока что не уточняются. Стоимость замены турникетов оценили в 13,4 миллиона рублей.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что из-за высокого пассажиропотока Петербургский метрополитен не смог полностью перейти на режим выходного дня во время локдауна.