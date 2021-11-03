Учредителя похоронного бюро задержали в Петербурге за взятки патологоанатомам

Похоронного бизнесмена задержали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли и задержали 67-летнего бизнесмена, учредителя похоронного бюро в Новосибирске, которого разыскивали местные следователи. Причиной внимания правоохранительных органов стали взятки, которые мужчина давал патологоанатомам одной из больниц.

- По версии следствия, с 2011 года по 2019 год обвиняемый, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рулей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следствие предъявило бизнесмену обвинение, но он скрылся. Тогда мужчину объявили в розыск. Нашелся подозреваемый вечером 2 ноября на улице Рубинштейна.

Сейчас задержанный находится в одном из отделений полиции, решается вопрос о его перемещении по месту следствия.