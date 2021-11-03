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Происшествия3 ноября 2021 15:16

Учредителя похоронного бюро задержали в Петербурге за взятки патологоанатомам

67-летний мужчина был в розыске по запросу следователей из Новосибирска
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Похоронного бизнесмена задержали в Петербурге.

Похоронного бизнесмена задержали в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли и задержали 67-летнего бизнесмена, учредителя похоронного бюро в Новосибирске, которого разыскивали местные следователи. Причиной внимания правоохранительных органов стали взятки, которые мужчина давал патологоанатомам одной из больниц.

- По версии следствия, с 2011 года по 2019 год обвиняемый, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рулей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следствие предъявило бизнесмену обвинение, но он скрылся. Тогда мужчину объявили в розыск. Нашелся подозреваемый вечером 2 ноября на улице Рубинштейна.

Сейчас задержанный находится в одном из отделений полиции, решается вопрос о его перемещении по месту следствия.