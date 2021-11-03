На КАД Петербурга полностью перекроют движение в ночь на 7 ноября

На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе полностью перекроют движение Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге полностью перекроют движение в ночь с 6 на 7 ноября 2021 года. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Ограничения коснутся участка между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе в связи с работами по демонтажу линий электропередач.

- Для безопасности автомобилистов будет полностью перекрыто движение для транспорта по внешнему и внутреннему кольцу КАД одновременно. Перекрытие продолжится не более 20 минут, - сообщил начальник территориального ситуационного центра компании Илья Пузыревский.

Работы специально будут проводить в ночное время, когда поток машин наименее интенсивный. Так, трасса будет перекрыта с 2:30 до 2:50 часов в ночь на 7 ноября. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее продумывать маршруты.