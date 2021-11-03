Собаку, застрявшую головой в заборе, спасли в Ленобласти сотрудники МЧС

Сотрудники МЧС спасли собаку в Ленобласти. Фото: vk.com/gu_mchs_lenoblasti

Областные спасатели помогли выбраться из западни незадачливой собаке по кличке Рикки, которая в пылу активной прогулки сунула голову в забор и не смогла вынуть обратно. На громкий скулеж прибежала хозяйка, но и она не смогла помочь своей любимице.

- 2 ноября на пункт связи 60 пожарно-спасательной части в городе Волхов поступило сообщение о застрявшей в заборе собаке. Дежурный караул незамедлительно выехал к месту вызова, где их встретила заявительница. Женщина рассказала, что услышала душераздирающий лай, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.

К моменту приезда спасателей собака уже не лаяла, а спокойна лежала и ждала, осознав бесполезность попыток освободиться самостоятельно. После короткого совещания, забор было решено не резать, а гнуть. Гидравлическими ножницами спасатели раздвинули прутья и голова Рикки прошла между них.

По счастью, серьезных травм собака не получила и спокойно побежала гулять дальше.