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Звезды3 ноября 2021 16:18

"Ленфильм" получил исключительную лицензию на использование фильмов киностудии

Речь идет о картинах "золотой коллекции" студии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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«Ленфильму» передана исключительная лицензия на использование фильмов «золотой коллекции» киностудии

«Ленфильму» передана исключительная лицензия на использование фильмов «золотой коллекции» киностудии

Фото: Александр ГЛУЗ

Киностудия "Ленфильм" Санкт-Петербурга получила исключительную лицензию на использование фильмов "золотой коллекции" студии. Это означает, что киностудия сможет показывать картины по всему миру. Лицензия выдана до 2043 года, рассказали на "Ленфильме" 3 ноября 2021 года.

- В "золотую коллекцию" входят ленты, ставшие классикой советского кино. Это "Золушка", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Полосатый рейс", "Гамлет" и многие другие картины, - рассказали на киностудии.

Подобный контракт был заключен между Госфильмофондом России и "Ленфильмом" еще в 2018 году. Студия могла публично демонстрировать картины, при этом получала доход от распоряжения правами.

Гендиректор студии отметил, что эти доходы "Ленфильм" собирается использовать для реализации проектов "Ленфильм-дебют".