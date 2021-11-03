Администрация Фрунзенского района потратит 12,7 млн на новогодние украшения

У здания администрации на улице Пражская появится искусственная ель высотой 15 метров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Фрунзенского района 3 ноября определилась с украшениями к Новому году и Рождеству. Как и полагается, часть обязанностей по праздничном оформлению легла на плечи местных властей - остальными инсталляциями займется комитет по печати.

- У здания администрации на улице Пражская появится искусственная ель высотою 15 метров. Праздничную инсталляцию в виде объемных звезд разместят у метро «Волковская». Улицы Ярослава Гашека, Дмитрова, Белы Куна, Софийскую и Бухарестскую украсят гирляндами. Также праздничное оформления появится на фонарях, - говорится в документе.

Кроме того, новогодние инсталляции установят на улицах Растанная, Белградская, Олеко Дундича углу Пражской и проспекта Славы и по некоторым другим адресам.