Уголовное дело завели на стритрейсеров за гонки по дамбе Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на стритрейсеров за гонки по защитной дамбе. Как сообщили 3 ноября 2021 года в городской полиции, несколько дней начал в управление МВД Приморского района обратились очевидцы, которые рассказали о гонщиках на КАДе, гнавших в сторону Кронштадта. При этом, со стороны Приморского шоссе был незаконно перекрыт въезд на дамбу.

- Сотрудниками Госавтоинспекции незамедлительно были приняты меры для пресечения противоправных действий. Трое водителей иномарок, участвовавших в заезде, задержаны и доставлены в полицию. На четырех человек были составлены протоколы, а позже возбуждено уголовное дело, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уже в ночь на 3 ноября по тому же участку снова шесть автомобилей устроили заезд. Скорость, которую развивали гонщики, достигала 300 километров в час. Полицейские остановили всех, составили протоколы.

В настоящее время они проверяются на причастность к совершению преступления в рамках возбужденного ранее уголовного дела.