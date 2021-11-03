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Общество3 ноября 2021 16:58

В «Севкабеле Порту» в Петербурге построят каток с мостами и остравами-деревьями

Дизайнеры показали, как будет выглядеть будущее ледовое поле зимой
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Фото: www.instagram.com/chvoya/

Фото: www.instagram.com/chvoya/

Стало известно, как будет выглядеть каток на «Севкабель Порту» в Петербурге. Над проектом в этом году, как и в прошлом работает, команда дизайнеров из архитектурного бюро «Хвоя». Концепцию ледового поля они уже представили на своей странице в Instagram.

- Каждый год делаем каток. В этот раз - с двумя мостами и архипелагом в центре, - рассказали создатели.

Каток расположится в гавани Васильевского острова на площади 1000 квадратных метров прямо на набережной. Два моста будут служить смотровой площадкой для тех, кто не на коньках. В середине катка расположатся несколько островов с деревьями. Конкретную дату открытия, создатели еще не сообщили.