Житель Петербурга зарубил собаку топором по голове

В Ленобласти мужчина зарубил топором собаку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина насмерть зарубил топором собаку. Заявление в полицию Всеволожского района поступило еще 28 октября 2021 года. 37-летняя жительница поселка Токсово рассказала о жестоком убийстве животного.

- Женщина рассказала, что 19 октября во дворе частного дома на улице Дружбы неизвестный мужчина топором бил собаку по голове до тех пор, пока та не умерла, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

2 ноября в результате розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Петербурга. На данный момент мужчина находится под стражей. расследование продолжается. Мужчине может грозить до трех лет тюрьмы.