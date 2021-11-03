В Петроэлектросбыте пообещали избежать проблем, как при переводе в их квитанции взносов за капремонт

Ошибок как весной со взносами за капремонт на этот раз быть не должно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже в ноябре более 30 тысяч жителей Петербурга получат новые квитанции Петероэлектросбыта, в которых появятся новые графы. Кроме света и оплаты за капремонт, туда включат услуги по доступу к радиоточке, кабельное телевидение, интернет и жилищно-коммунальные услуги. При этом проблем и ошибок, как произошло весной с переводом взносов в Фонд капремонта, быть не должно.

- Такой ситуации конечно же не будет. Тогда у нас были совершенно разные базы данных. На передали не полные данные из Фонда капремонта. Поэтому случился технический сбой. Сейчас такой ситуации нет. Ранее мы уже подключали других контагентов и все произошло без проблем. Мы уже «сшили» системы и провели тестирование, сделали пробную рассылку. Все прошло хорошо, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Единого информационно-расчетного центра Петроэлектросбыта (ЕИРЦ). - Все должно быть гладко и прозрачно для абонентов.

Новые счета уже начали поступать собственникам квартир, находящихся под управлением УК «ЖилКомплекс», УК «ЖКС №1 Кировского района» и УК «НеваСпецСервис». Им включат в квитанции оплату услуг ЖКХ за октябрь.

За интернет и телевидение будут платить абоненты ООО «КТВ» из Петергофа и все 19 тысяч пользователей проводной радиоточки ФГУП РСВО.