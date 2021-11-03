19 баров и магазинов нарушили ограничения во время локдауна в Петербурге / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге в нерабочие дни проходят массовые проверки магазинов, точек общепита и организаций, предоставляющих услуги на соблюдение ограничений. Так, 19 заведений "попались" во время рейдов. Об этом 3 ноября 2021 года рассказали в Смольном.

- Дневные рейды прошли на территории Московского, Кировского, Выборгского, Невского, Калининского и Красногвардейского районов. В 8 из 63 проверенных объектов выявлены нарушения, - рассказали в городской администрации.

Также прошли проверки соблюдения запрета на работу баров, кафе и ресторанов в вечернее и ночное время. В Центральном, Московском и Приморских районах проверили более 70 мест. Большинство из них были закрыты или работали навынос. Но 11 заведений все же продолжили принимать гостей. В число нарушителей попали бары на улице Рубинштейна, кафе на Московском проспекте, ресторан на улице Некрасова, бары на Владимирском проспекте и улице Жуковского. Всем вынесены постановления о штрафах.