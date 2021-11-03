Мосты в Петербурге не будут разводить в ночь с 4 на 5 ноября

В ночь с 4 на 5 ноября мосты в Петербурге разводиться не будут Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября 2021 года не будут разводить мосты. Это связано с празднованием Дня народного единства, напомнили в Смольном.

- Разводка мостов в Петербурге не производится в нерабочие праздничные дни. Поэтому мосты не разводят на майские праздники, в День России, а также другие государственные праздники, - отметили в городской администрации.

Напомним, что навигация по рукавам Невы завершится уже в ночь на 15 ноября. Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты разводить не будут, только по предварительной заявке.

В целом навигация закончится 30 ноября. Тогда же и перестанут разводить мосты, расположенные на Неве, Большой и Малой Неве. Биржевой мост не разводится в связи с капитальным ремонтом.