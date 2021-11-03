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Общество3 ноября 2021 19:06

Работу общественного транспорта в Санкт-Петербурге не будут ограничивать в ноябрьские выходные

Трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут работать по графику выходного дня
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Петербурге не планируется ограничений в работе общественного транспорта.

В Петербурге не планируется ограничений в работе общественного транспорта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга не планируют ужесточать режим «мини-локдауна», введенный в Северной столице с субботы, 30 октября, и ограничивать работу общественного транспорта. Воспользоваться автобусом, трамваем или метро можно будет как обычно. Об этом «Комсомолке» в среду, 3 ноября, сообщили в городском комтрансе.

- Весь общественный транспорт Петербурга был переведен в режим «выходного дня», - уточнили в ведомстве. – Дальнейших ограничений – и, в частности, полной остановки каких-то маршрутов – не планируется.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала о том, как Петербург встретил очередной, уже второй по счету локдаун, объявленный из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Если коротко, то тотального карантина город будто бы и не заметил – особенно в том, что касается работы магазинов и заведений общепита.