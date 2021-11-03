Долгожители Петербурга будут получать ежегодные выплаты

Петербуржцы, отмечающие 90, 95, 100 лет и больше со дня рождения, с 2022 года будут получать ежегодные денежные выплаты Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге долгожители будут получать денежные выплаты. В среду, 3 ноября 2021 года, в Смольном сообщили о том, что губернатор Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому деньги будут получать юбиляры на 90, 95, 100 лет и старше.

- Устанавливаются единовременные денежные выплаты юбилярам, достигшим 90, 95 и 100 лет со дня рождения, а также ежегодные денежные выплаты долгожителям старше 100 лет, - пояснили в Смольном.

Так, с 1 января 2022 года горожанам, которые отмечают 90-летний юбилей будут выплачивать по 15 тысяч рублей, кому исполнится 95 - 20 тысяч рублей, на столетие - 25 тысяч рублей. А уже начиная с 101 года долгожители будут получать по 25 тысяч рублей каждый год.

Отмечается, что число долгожителей в Петербурге растет. Так, в 2021 году петербуржцев, достигших 90-летнего возраста оказалось 29,6 тысяч. Это на 9 процентов больше, чем двумя годами ранее.