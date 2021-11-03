Пассажиропоток в метро Петербурга сократился на треть во время «ковидных каникул»

Пассажиропоток в метро Петербурга так и не вернулся к "доковидному" уровню. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Мини-локдаун», объявленный Смольный в минувшую субботу, 30 октября, все-таки позволил разгрузить городские улицы от бесконечных потоков народа. Особенно отчетливо это видно на примере метро: в первые дни «ковидных каникул» пассажиропоток там упал почти на 30 %. Об этом «Комсомолке» в среду, 3 ноября, рассказали в пресс-службе подземки.

- В понедельник и вторник было перевезено порядка 1 400 000 пассажиров, - уточнили в ведомстве. – В обычные дни пассажиропоток составляет в районе 2 000 000 – то есть, снижение произошло примерно на треть.

При этом, уточняют в метрополитене, пассажиропоток так и не вернулся к прежнему «доковидному» уровню, когда в сутки метро пользовались порядка 2 500 000 человек. С чем это связано, в метрополитене не знают – предполагают лишь, что с общим снижением активности горожан после начала эпидемии.