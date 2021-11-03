24 процентов петербуржцев отказывается от вакцинации, потому что боится побочных явлений

Количества привитых от коронавируса в Петербурге по-прежнему недостаточно для формирования устойчивого коллективного иммунитета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

24 % петербуржцев отказываются от вакцинации из-за того, что боятся побочных явлений. Это следует из результатов исследования Междисциплинарного института медицинских исследований Европейского университета и НИИ гриппа имени Смородинцева.

- 18 % сослались на то, что уже болели COVID-19 и не видят необходимости в вакцинации, - уточнили в Институте. – 19 % отметили, что считают вакцины от коронавируса «сырыми» и не вызывающими доверия. 7 % ответили, что риски от заболевания COVID-19 преувеличены, 5 % - ждут иностранных вакцин. 11 % не вверяют в эффективность вакцин вообще, 20 % имеют противопоказания.

Кроме того, в результата исследования оказалась обширная – 32 % от общего числа опрошенных – категория «другое». Как уточнили в Институте, к ней отнесли ответы, не связанные напрямую с вакцинацией и вакцинами: «нахожусь за городом», «не вижу необходимости», «нет времени» и так далее.