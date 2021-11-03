Начальника уголовного розыска из Всеволожска арестовали по делу о взятке

Во Всеволожске арестовали местного начальника уголовного розыска по подозрению в получении взяток. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти отправили в СИЗО начальника уголовного розыска во Всеволожске, которого подозревают в получении взяток. По версии следствия, с февраля по июль 2021 года мужчина получил деньги за то, чтобы не слишком сильно усердствовать при раскрытии имущественного преступления и не помогать следователю. Как считают в СК, взятку давали некие обвиняемые должностные лица. Вот только тайное в итоге стало явным.

- Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что сотруднику МВД грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.