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Общество3 ноября 2021 20:02

Петербуржец продает две подлинных картины Сурикова за 35 миллионов

Работы художника несколько лет были в частной коллекции предпринимателя, но иногда участвовали в выставках
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Фото: "Авито"

Фото: "Авито"

В Санкт-Петербурге выставили на продажу две картины Василия Сурикова. Обе работы художника выполнены карандашом на бумаге. Картины "Первый Вселенский Никейский Собор" и "Третий Вселенский Эфесский Собор" были нарисованы творцом в 1878 году. Несколько лет они были в частной коллекции бизнесмена. теперь он собирается их продать за 35 миллионов рублей. Объявление продавец разместил в Интернете.

- Известно, что в 1876 году Сурикову получил заказ на роспись строившегося храма Христа Спасителя в Москве. Сурикову было поручено написать в приделе Святителя Николая Чудотворца четыре больших фрески на темы Первого, Второго, Третьего и Четвёртого Вселенских Соборов,- рассказывает продавец.

Автор объявления уверяет, что на руках имеет все документы, подтверждающие подлинность работы.