Петербуржец продает две подлинных картины Сурикова за 35 миллионов

Фото: "Авито"

В Санкт-Петербурге выставили на продажу две картины Василия Сурикова. Обе работы художника выполнены карандашом на бумаге. Картины "Первый Вселенский Никейский Собор" и "Третий Вселенский Эфесский Собор" были нарисованы творцом в 1878 году. Несколько лет они были в частной коллекции бизнесмена. теперь он собирается их продать за 35 миллионов рублей. Объявление продавец разместил в Интернете.

- Известно, что в 1876 году Сурикову получил заказ на роспись строившегося храма Христа Спасителя в Москве. Сурикову было поручено написать в приделе Святителя Николая Чудотворца четыре больших фрески на темы Первого, Второго, Третьего и Четвёртого Вселенских Соборов,- рассказывает продавец.

Автор объявления уверяет, что на руках имеет все документы, подтверждающие подлинность работы.