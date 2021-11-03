Беглов предложил добавить 12 млрд рублей на строительство метро в Петербурге

В Петербурге могут увеличить расходы на строительство метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложили увеличить расходы на строительство метро в городе – добавить на эти цели еще 12,2 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного, повествуя о поправках, которые градоначальник собирается внести в Заксобрание на второе чтение проекта закона о бюджете на 2022-2024 годы. В частности, Беглов предлагает докинуть еще 53,4 млрд рублей на развитие Петербурга и социальной сферы. По словам губернатора, денег у города станет побольше.

- Эффективная экономическая политика, помощь бизнесу в период пандемии, открытие новых высокотехнологичных производств, а также поддержка федерального центра позволяют городу существенно увеличивать городской бюджет. Поставленная задача, к 2024 году добиться доходов, превышающих один триллион рублей, - будет выполнена, - цитируют Беглова в Смольном.

Отметим, что 14 млрд рублей губернатор хочет добавить на обеспечение безопасности горожан, в том числе на установку новых камер видеонаблюдения, а 10,5 млрд – на капремонт.