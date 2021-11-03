Смольный потратит 15 млн рублей на слежку за работой уборочной техники

Смольный выделил 15,5 млн рублей на создание системы мониторинга работы уборочной техники. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный выделил 15,5 млн рублей на создание автоматизированной системы мониторинга работы уборочной техники. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Срок контракта – с ноября 2021 года по июнь 2022-го. Предполагается, что специальное программное обеспечение (ПО) позволит смотреть за деятельности дорожных предприятий, которые далеко не всегда идеально трудятся в зимнее время года.

- Необходимо не только сопровождение общего ПО системы, но и сопровождение баз данных, техобслуживание системы и консультирование пользователей, - отмечается в одном из приложений к контракту.

Предполагается, что оператором станет комитет по благоустройству Петербурга. Заявки на участие в конкурсе от компаний принимают до 11 ноября.