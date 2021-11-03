Жителя Всеволожска задержали за стрельбу из самодельного пистолета

Во Всеволожске задержали мужчину за стрельбу посреди ночи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция задержала жителя Всеволожского района Ленобласти за стрельбу из самодельного пистолета. На мужчину пожаловались жители Сертолово. В ночь с 1 на 2 ноября хулиган решил выстрелить в воздух возле дома №5а на Центральной улице. Мужчина стоял у своего авто в тот момент, когда к нему подлетели стражи порядка. Оказалось, что неадеквату 48 лет. Он переделал свой пневматический пистолет под стрельбу боевыми патронами.

- В ходе досмотра у мужчины изъяли пистолет «Байкал». В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье за незаконное хранение оружия. Мужчину задержали, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что владельцу опасного пистолета грозит от 3 до 5 лет лишения свободы со штрафом.