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Происшествия3 ноября 2021 21:35

Жителя Всеволожска задержали за стрельбу из самодельного пистолета

Мужчина решил распугать прохожих
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Во Всеволожске задержали мужчину за стрельбу посреди ночи.

Во Всеволожске задержали мужчину за стрельбу посреди ночи.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция задержала жителя Всеволожского района Ленобласти за стрельбу из самодельного пистолета. На мужчину пожаловались жители Сертолово. В ночь с 1 на 2 ноября хулиган решил выстрелить в воздух возле дома №5а на Центральной улице. Мужчина стоял у своего авто в тот момент, когда к нему подлетели стражи порядка. Оказалось, что неадеквату 48 лет. Он переделал свой пневматический пистолет под стрельбу боевыми патронами.

- В ходе досмотра у мужчины изъяли пистолет «Байкал». В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье за незаконное хранение оружия. Мужчину задержали, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что владельцу опасного пистолета грозит от 3 до 5 лет лишения свободы со штрафом.