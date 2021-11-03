Прежний размер платы за капремонт могут сохранить в 2022 году в Петербурге

В Петербурге могут не повышать плату за капремонт в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге могут не повышать плату за капитальный ремонт в 2022 году. Об этом поспешил сообщить депутат Заксобрания Борис Вишневский, ссылаясь на то, что губернатор Александр Беглов предложил добавить Фонду капремонта 3 млрд рублей. Действительно, градоначальник предложил учесть дополнительные расходы при чтении проекта бюджета. Однако, как уточнили «Комсомолке» в пресс-службе городского Жилищного комитета, пока рано делать выводы насчет судьбы взносов за капремонт.

- Пока депутаты поправку не приняли, об этом говорить нельзя, - пояснили в Жилкоме.

В комитете пообещали «КП-Петербург» предоставить точный ответ о будущей плате за капремонт в четверг, 4 ноября.