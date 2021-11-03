Полиция задержала трех стритрейсеров с машинами за гонки на дамбе в Петербурге

В Петербурге задержали троих гонщиков за нелегальный заезд у дамбы. Фото: МВД России

Полиция задержала трех стритрейсеров с их «ласточками» за гонки на дамбе в Петербурге. Напомним, нелегальный заезд пресекли стражи порядка. Около десятка иномарок пытались посостязаться на КАД, перекрыв въезд на дамбу с Приморского проспекта. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

- Трое злоумышленников, которых доставили с машинами в полицию («Фольксваген», «Ауди» и «Мазда») задержали по 91 УПК, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Объясняя слова полиции, это значит, что молодые люди теперь являются подозреваемыми в совершении преступления. До этого они не были в статусе задержанного, их просто доставили в отдел МВД для разбирательства. В худшем случае трем гонщикам теперь грозит до 2 лет лишения свободы.