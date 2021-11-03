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Общество3 ноября 2021 22:34

В Петербурге остановили движение в тоннеле дамбы из-за нерасторопности «негабарита»

Автомобиль повредил оборудование КЗС
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Движение в тоннеле дамбы в Петербурге ограничили из-за ДТП. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

Движение в тоннеле дамбы в Петербурге ограничили из-за ДТП. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

В Петербурге временно ограничили проезд по тоннелю дамбы вечером в среду, 3 ноября. Об этом поспешили сообщить в Instagram-аккаунте Комплекса защитных сооружений (КЗС). Оказалось, виной всему ДТП. Некий негабаритный автомобиль повредил оборудование КЗС. Другие участники движения теперь ругают нерасторопного водителя.

- Для устранения последствий происшедшего движение автомобилей полностью остановлено. В настоящее время представители экстренных служб работают на месте происшествия, - отметили в пресс-службе КЗС, дополнительно извиняясь за неудобства.

Добавим, что сроков завершения ремонта пока нет.