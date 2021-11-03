Небоскреб «Лахта Центр» окрасился в триколор в честь Дня народного единства

Жители Петербурга массово публикуют в соцсетях фотографии "Лахта Центра" с бело-сине-красной подсветкой. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге «Лахта Центр» окрасился с триколор в честь Дня народного единства. Фотографии небоскреба с бело-сине-красной подсветкой появляются в соцсетях. Башня по традиции смотрится эффектно в небольшом тумане или облаках. К слову, это не единственная достопримечательность Северной столицы, которую украшают к празднику.

- Ко Дню народного единства особое, индивидуальное украшение получили Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны, - ранее сообщил губернатор Александр Беглов.

Ожидается, что праздничное световое оформление в городе «продержится» до утра пятницы, 5 ноября.