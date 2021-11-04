Блокаднице выдали билеты банка приколов в отделении почты в Петербурге

Пенсионерке выдали билеты банка приколов вместо денег в отделении почты в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге пенсионерка пришла в отделение почты для получения денежного перевода, но ей выдали билеты банка приколов. 83-летняя бабушка не сразу поняла, что произошло, но позже обратился в полицию. Стражи порядка шутку не оценили. По информации источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, обманули пенсионерку в отделении почты на улице Типанова. Блокадница рассчитывала получить 6 тысяч рублей.

- Видеонаблюдение на месте отсутствует. По словам пенсионерки, она получила фальшивку примерно в середине-конце сентября. Отделение почты изучили сотрудники следственно-оперативной группы. По факту происшествия возбудили уголовное дело, - отметил источник «Комсомолки».

Добавим, что по статье за мошенничество, причинившее значительный ущерб пострадавшему, виновному грозит до пяти лет лишения свободы.