Последние новости в Санкт-Петербурге на 4 ноября 2021 года: Измененные квитанции «Петроэлектросбыта» и главные причины отказа от вакцинации

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 4 ноября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 4 ноября 2021 года. В Северной столице вновь видоизменятся квитанции «Петроэлектросбыта». Помимо капремонта теперь туда включат и оплату радиосвязи, кабельного телевидения, интернета и коммуналку. Но это касается лишь 15 тысяч человек – собственников квартир, находящихся под управлением УК «ЖилКомплекс», УК «ЖКС №1 Кировского района» и УК «НеваСпецСервис». К слову, в 2022 году в Петербурге могут не повышать плату за капремонт, об этом заявил депутат Борис Вишневский. Однако в Жилкоме попросили «Комсомолку» не торопится называть истинными слова парламентария.

В городе – День народного единства. В связи с этим «КП-Петербург» собрала список шести лучших идей, куда сходить во время праздничного четверга. В программе, например, фестиваль национальных литератур и магическое шоу – скорее читайте по ссылке.

НИИ гриппа им. Смородинцева опубликовали результаты большого социального опроса на тему того, почему жители города на Неве отказываются вакцинироваться от коронавируса. Оказалось, что многие не прививаются из-за того, что переболели. Примерно столько же людей считают, что вакцины от COVID-19 еще «сырые». Но чаще всего горожане попросту боятся побочных явлений.

«Комсомолка» побывала в Славянке и Детскосельском и рассказала, как живет юг Петербурга. На 60 тысяч человек там только одна дорога и перегруженная поликлиника. Местные жители активно жалуются на отсутствие инфраструктуры.

Наконец, блогера Юрия Хованского оставили в СИЗО до середины января за исполнение песни о Норд-Осте, в которой он в том числе оправдывает убийства детей. Звезда YouTube признается, что у него нет ни сил, ни здоровья терпеть содержание в изоляторе.