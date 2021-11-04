Полиция проводит ночные рейды в барах и ресторанах в центре Петербурга

В Петербурге идут ночные рейды в барах и ресторанах перед Днем народного единства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники администрации Центрального района Петербурга вместе с полицией обходят главные ресторанные улицы города в ночь с 3 на 4 ноября. Цель проста – выявить нарушителей «санитарно-коронавирусных» правил, введенных на время локдауна. В частности, работающие заведения заметили на улице Рубинштейна, несмотря на запрет деятельности. Нарушителям выписывают административные протоколы.

- В Центральном районе проходит ночной рейд. Участники рейда проверяют, как соблюдаются ограничения, установленные постановлением правительства Санкт-Петербурга №121, - сообщили в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.

Напомним, в Смольном обсуждают идею продления нерабочих дней в Северной столице с 8 ноября.