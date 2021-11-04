"Комсомолка" рассказывает, что произошло ночью 4 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает, что произошло ночью 4 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. На главных ресторанных улицах Северной столицы прошли рейды по барам и другим заведениям общепита, которые втайне работают в локдаун, несмотря на запрет. Подпольщиков нашли и на улице Рубинштена. Нарушители получили административные протоколы и уходили спать.

Вечером и ночью в тоннеле дамбы ограничили движение из-за последствий ДТП, которое устроил негабаритный автомобиль. Из-за этого на месте долгое время держались пробки.

Ни дня без нелепой аварии с каршерингом – в этот раз он пробил забор и вылетел на тротуар на перекрестке Кондратьевского проспекта и Минеральной улице. Водителя на месте не обнаружили. Пешеходы в аварии не пострадали.