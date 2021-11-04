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Общество4 ноября 2021 6:30

Что произошло ночью 4 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге

«Комсомолка» рассказывает последние новости, связанные с происшествиями
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" рассказывает, что произошло ночью 4 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

"Комсомолка" рассказывает, что произошло ночью 4 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает, что произошло ночью 4 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. На главных ресторанных улицах Северной столицы прошли рейды по барам и другим заведениям общепита, которые втайне работают в локдаун, несмотря на запрет. Подпольщиков нашли и на улице Рубинштена. Нарушители получили административные протоколы и уходили спать.

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