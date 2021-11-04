Облачная с небольшими дождями погода ждет Петербург 4 ноября

Пасмурно и дождливо будет в Петербурге 4 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Третий осенний месяц в Санкт-Петербурге начался довольно тепло. Несмотря на пасмурное небо, в городе совсем небольшие дожди, а температура воздуха выше климатической нормы. В четверг, 4 ноября 2021 года, в Северная столица будет в тылу уходящего циклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тыловой частью циклона, продолжающего свой путь на восток. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, - пояснил синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха поднимется до 8-10 градусов тепла, но Ленинградской области будет плюс 6-11 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.