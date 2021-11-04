Двухэтажный дом сгорел в Петербурге в ночь на 4 ноября

Дом сгорел в Сергиево в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в ночь на 4 ноября 2021 года сгорел двухэтажный дом. Сообщение о пожаре на пульт экстренной службы поступило в начале пятого часа ночи. Горел дом на улице Калинина в Сергиево Красносельского района. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что горит двухэтажный рубленный дом размером 5 на 10 метров. В результате возгорания он сгорел полностью, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Огонь удалось потушить только спустя час к 5:20 часам. С огнем боролись 17 спасателей и четыре пожарные машины. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Что стало причиной возгорания пока что неизвестно. Проверкой занимаются специалисты.