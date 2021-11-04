Жители Петербурга рассказали, за что любят свой город

Петербуржцы признались в любви к своему городу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга признались в любви городу, а также рассказали, за что именно у них такие теплые чувства. Сервис "Работа.ру" провел исследование, опросил горожан и поделился результатами в четверг, 4 ноября 2021 года.

- Из всех опрошенных в Санкт-Петербурге 84 процента жителей признались, что любят город на Неве, - говорится в исследовании.

Горожане отметили, что любят Северную столицу за историческую архитектуру - так ответили 78 процентов респондентов. Еще 49 процентов отметили, что ценят развитую инфраструктуру, а 37 процентов любят город за близость к друзьям и родственникам.

Добавим, что всего в опросе приняли участие 5 тысяч человек из всех регионов страны. Чаще все же люди признавались в любви к своему городу, однако это в среднем всего 67 процентов. Также 26 процентов ответили, что относятся к своему городу нейтрально.