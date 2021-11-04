Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 ноября 2021 10:22

Жители Петербурга рассказали, за что любят свой город

В любви Северной столице признались 84% горожан
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербуржцы признались в любви к своему городу

Петербуржцы признались в любви к своему городу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга признались в любви городу, а также рассказали, за что именно у них такие теплые чувства. Сервис "Работа.ру" провел исследование, опросил горожан и поделился результатами в четверг, 4 ноября 2021 года.

- Из всех опрошенных в Санкт-Петербурге 84 процента жителей признались, что любят город на Неве, - говорится в исследовании.

Горожане отметили, что любят Северную столицу за историческую архитектуру - так ответили 78 процентов респондентов. Еще 49 процентов отметили, что ценят развитую инфраструктуру, а 37 процентов любят город за близость к друзьям и родственникам.

Добавим, что всего в опросе приняли участие 5 тысяч человек из всех регионов страны. Чаще все же люди признавались в любви к своему городу, однако это в среднем всего 67 процентов. Также 26 процентов ответили, что относятся к своему городу нейтрально.