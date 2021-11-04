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Здоровье4 ноября 2021 11:13

Более 3,2 тысяч жителей Петербурга заразились коронавирусом на 4 ноября

Смертность в городе немного снизилась за последние сутки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Еще более 3 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге

Еще более 3 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суточная заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне. Так, по данным оперативного штаба на 4 ноября 2021 года за минувший день снова выявлено более 3 тысяч новых заболевших. Однако рост распространения немного замедлился.

- Накануне в Петербурге было зафиксировано еще 3271 случай заражения коронавирусом. По сравнению с днем ранее, всего на два заболевших человека больше, - сообщает оперштаб.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

А вот количество выздоровевших снова оказалось больше числа зараженных. За минувший день к общему числу выздоровевших добавились еще 3354 человек. Количество смертей за сутки впервые за долго время оказалось меньше 80 человек - зафиксировано 75 смертей.

В общей сложности за время пандемии коронавирусом в Петербурге были заражены 721 410 человек, из них выздоровели 653 681 пациентов и умерли 24 209 горожан.