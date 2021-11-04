Карелия отменила обязательные QR-коды для заселения в гостиницы и турбазы

В Карелии отменили обязательные QR-коды для заселения в гостиницы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Карелию можно будет отдыхать даже тем, у кого нет QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. С 1 декабря 2021 года гостиницы и туристические базы, у которых есть паспорт коллективного иммунитета, смогут принимать всех посетителей. Об этом 4 ноября сообщили в администрации республики.

- С 1 декабря имеющим паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу гостиницам, хостелам, мотелям, туристским базам разрешается не требовать у постояльцев QR-коды, справки о вакцинации и документы, подтверждающие перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией, - сообщили в администрации.

Кроме того, заведениям общепита, у которых тоже есть паспорт коллективного иммунитета, с 8 ноября можно будет работать до часу ночи. А в ночное время эти кафе и рестораны смогут работать на доставку.