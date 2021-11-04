Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем народного единства

Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с Днем народного единства Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Они напомнили, что еще в 1612 году под предводительством Минина и Пожарского на защиту Москвы от вторжения польских интервентов встали встали представители самых разных сословий, национальностей и вероисповеданий.

- В трудные моменты наш народ всегда находит в себе силы сплотить ряды и справиться с любыми невзгодами. Сегодня мужество и взаимовыручка, уважение друг к другу и милосердие помогают нам уверенно противостоять коронавирусной инфекции, - отметили Беглов и Бельский.

Также чиновники подчеркнули, что важно сохранять память о подвигов наших предков, а также беречь традиции народа. Кроме того, они пожелали жителям Северной столицы здоровья, мира и благополучия.