Фонтан в Шушарах открыли после реконструкции

Водоканал завершил реконструкцию фонтана в Шушарах / Фото: Водоканал

В Санкт-Петербурге восстановили очередной заброшенный фонтан. "Водоканал" завершил реконструкцию комплекса в Шушарах в сквере Николая Ивасюка. Об этом в Смольном рассказали 4 ноября 2021 года.

- Фонтан перед Домом культуры в Шушарах был построен в 1980 году. В последние годы он работал периодически. Его оборудование пришло в негодность и сам фонтан находился в аварийном состоянии, - рассказали в городской администрации.

Местные жители обратились к губернатору Александру Бегловой с просьбой заняться фонтаном, чтобы он снова радовал горожан во время прогулок.

Первые работы прошли еще в 2020 году. Специалисты восстановили внутренние инженерные сети, отремонтировали облицовку и гидроизоляцию чащи, а также модернизировали коллекторы и произвели монтаж насадок и светильников.

Теперь фонтан снова работает и начнет радовать жителей Шушар уже в новом сезоне.