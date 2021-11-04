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Общество4 ноября 2021 13:12

Фонтан в Шушарах открыли после реконструкции

Комплекс в сквере Николая Ивасюка был долгое время заброшен
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Водоканал завершил реконструкцию фонтана в Шушарах / Фото: Водоканал

Водоканал завершил реконструкцию фонтана в Шушарах / Фото: Водоканал

В Санкт-Петербурге восстановили очередной заброшенный фонтан. "Водоканал" завершил реконструкцию комплекса в Шушарах в сквере Николая Ивасюка. Об этом в Смольном рассказали 4 ноября 2021 года.

- Фонтан перед Домом культуры в Шушарах был построен в 1980 году. В последние годы он работал периодически. Его оборудование пришло в негодность и сам фонтан находился в аварийном состоянии, - рассказали в городской администрации.

Местные жители обратились к губернатору Александру Бегловой с просьбой заняться фонтаном, чтобы он снова радовал горожан во время прогулок.

Первые работы прошли еще в 2020 году. Специалисты восстановили внутренние инженерные сети, отремонтировали облицовку и гидроизоляцию чащи, а также модернизировали коллекторы и произвели монтаж насадок и светильников.

Теперь фонтан снова работает и начнет радовать жителей Шушар уже в новом сезоне.