Полиция задержала таксиста, ограбившего пассажирку в Петербурге

Полицейские задержали водителя такси, ограбившего пассажирку в Московском районе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала таксиста за ограбление пассажирки. Об этом 4 ноября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел утром 28 октября в Московском районе.

- Водитель такси на автомобиле "Хендай" припарковал машину у дома 63 по Благодатной улице, напал на 33-летнюю пассажирку, стал угрожать ей и отобрал телефон стоимостью 25 тысяч рублей, после чего скрылся с места, - рассказали в полиции.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже.

В ходе расследования полицейские вышли на подозреваемого, которого задержали в ночь на 3 ноября у квартиры дома 13 корпус 3 по улице Белы Куна. Им оказался 37-летний гражданин одной из среднеазиатских республик.

Похищенный телефон изъяли, а таксиста отправили в изолятор временного содержания.