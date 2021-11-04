Антирекорд по числу смертей от коронавируса установлен в России, в Петербурге умерли 75 человек

В Петербурге суточная смертность упала ниже 80 человек в день Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый антирекорд по числе смертей от коронавируса зафиксирован в России. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 4 ноября 2021 года за сутки в стране скончались 1195 человек. При этом, в Санкт-Петербурге показатель немного снизился по отношению к последним дням.

- В Петербурге за последние сутки от коронавируса скончались еще 75 человек, что на 12,8 процентов меньше, чем днем ранее, - сообщает оперштаб.

В течение предыдущих четырех дней в Северной столице из-за инфекции умирали каждый день более 80 человек.

Пик смертности от ковида в Петербурге был зафиксирован летом 2021 года. С 26 июня до 19 июля суточная смертность превышала 100 человек в день. Всего за время пандемии в городе умерли уже 24 209 горожан.