Владимир Колокольцев открыл в Петербурге мемориальную плиту пяти министрам МВД Российской империи

В Санкт-Петербурге Владимир Колокольцев открыл мемориальную плиту, посвященную пяти министрам внутренних дел Российской империи / Фото: Пресс-центр МВД России

Санкт-Петербурге 4 ноября 2021 года открыли мемориальную плиту, посвященную пяти министрам МВД Российской империи - Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину. На открытии присутствовал глава министерства Владимир Колокольцев. Мероприятие прошло в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- В период их деятельности принят ряд основополагающих законодательных актов по вопросам уголовного и исполнительного права. Усовершенствован порядок управления полицией. Полицейские получили статус государственных служащих с правом на пенсию, - отметил на открытии памятника Колокольцев.

Также министр напомнил, что в тот исторический период у полиции появились задачи не только охранять народ и раскрывать преступления, но и вести учет жителей.

Церемония прошла на Тихвинском кладбище. Памятную табличку освятил иерей Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры Сергий.