Второй пункт вакцинации в ТК "Заневский каскад" в Петербурге откроется 8 ноября

В торговом комплексе «Заневский каскад» с 8 ноября начнет работу второй пункт вакцинации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вскоре откроется еще один прививочный пункт от коронавируса. Он расположится в торговом комплексе "Заневский каскад" в дополнении к первому, который уже работает. Второй кабинет было решено открыть из-за большой востребованности у горожан, сообщает Смольный 4 ноября 2021 гола.

- 30 октября в ходе посещения пункта вакцинации в ТК "Заневский каскад" губернатор Александр Беглов дал поручение расширить его площадь и увеличить количество медицинского персонала, - отметили в городской администрации.

Пункт откроется уже 8 ноября. Он станет четырнадцатым по счету в Красногвардейском районе.

На данный момент в пункте уже подготовлена зона для ожидания, завезено оборудование для хранение препаратов. Остались только последние штрихи косметического ремонта.

Каждый день в пункте в порядке живой очереди смогут привиться около 150 человек. Режим работы - каждый день с 10 до 20 часов.